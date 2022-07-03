الرئيس السيسى يهنئ كندا بيومها الوطنى

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة إلى السيدة مارى ماى سيمون الحاكم العام لكندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم كندا.



جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة إلى السيدة مارى ماى سيمون الحاكم العام لكندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم كندا. وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة كندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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