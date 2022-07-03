وزير الزراعة: الدولة تولى الثروة الحيوانية اهتماما كبيرا

جدة - نرمين السيد - عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع قيادات الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية والمعاهد البحثية، وكذلك مشاركة مديرى مديريات الطب البيطرى فى المحافظات عبر الفيديو كونفرانس.





جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. وخلال الاجتماع أكد القصير أن الدولة تولى الثروة الحيوانية اهتماما كبيرا وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت مصر مشروعات عملاقة فى الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم روافد الأمن الغذائى. ووجه القصير هيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية والمعاهد البحثية وصندوق التأمين على الماشية، وكذلك مديريات الطب البيطرى فى المحافظات والوحدات البيطرية فى القرى وجههم القيام بواجبهم وتنفيذ حملات التحصين فى مواعيدها بالإضافة إلى توعية المزارعين والمربين بالاستجابة للقوافل البيطرية وتحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض أيضا نشر ثقافة التأمين على المواشى نظرا لأهميته فى حماية الثروة الحيوانية وتعويض المربين فى حالة إصابتها بأى أمراض. كما وجه وزير الزراعة أيضا بتكثيف حملات التفتيش على أسواق بيع المواشى فى المحافظات للتاكد من ضرورة سلامتها قبل بيعها وكذلك تكثيف التفتيش على منافذ بيع الأضاحى والشوادر وكذلك جاهزية المجازر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتوفير الإشراف البيطرى وذبح الأضاحى مجانا. القصير وجه أيضا باستكمال حملات ترقيم وتسجيل المواشى لتأكد من حصولها على كل التحصينات المقررة، كما وجه بتوفير جميع أنواع الأمصال واللقاحات البيطرية المطلوبة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض.

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