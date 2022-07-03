الشوربجى: الرئيس السيسى جعل الصناعة والإنتاج فى مقدمة الأولويات

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن السنوات الثمانى الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، شهدت إنجازات حقيقية على الأرض.





وأضاف أنه من الإنصاف الإشادة بالإنجازات التى تدعو حقيقة للفخر والتى تحققت بفضل حرص الرئيس السيسى على وضع الصناعة والإنتاج فى مقدمة الأولويات.

جاء ذلك فى تصريح له على هامش معرض "صناعة بلدنا" الذى يعقد دورته الأولى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وقال الشوربجى إن الرئيس السيسى أطلق برنامجا إصلاحيا شاملا جعل مصر قادرة على التعامل بفاعلية ونجاح مع الأزمات العالمية المتلاحقة ومواجهة التحديات.

وأكد ضرورة تقوية دور الصحافة ومساندتها ودعم توجهها نحو تطوير المحتوى والإصلاح، لتواصل دورها فى خدمة الوطن والمواطن، والاستمرار فى أداء رسالة التنوير والوعى، وتقوية أركان الدولة.

وتابع الشوربجى أن معرض صناعة بلدنا شهد حضورا مميزا من كبار مسؤولى الدولة، ومشاركة فاعلة من كبرى المؤسسات والقطاعات والشركات، الأمر الذى يؤكد أهمية الدور الذى تضطلع به الهيئة الوطنية للصحافة والأعمال الناجحة للمؤسسات الصحفية القومية.

وأشار إلى أن النجاح الذى تحقق للمعرض، والمشاركة الكبيرة لقطاعات الإنتاج والإنجاز، جاء نتيجة لخطة مدروسة ومتابعة يومية وخطوات بدأت بتوقيع بروتوكول مع مؤسسات (الأهرام ودار أخبار اليوم ودار التحرير) لإطلاق المعرض، وبالفعل تم عقد العديد من الاجتماعات والجلسات التحضيرية لضمان خروجه فى أكمل صورة.

من جانبه، قال وكيل الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور أحمد مختار، إن المعرض منذ الوهلة الأولى لمشاهدة أجنحته ومتابعة عروضه يقدم منتجات جديدة ويعكس ما وصلت له الصناعة المصرية من تطور.

وأضاف أن المعرض يمثل نموذجا للتكامل بين الهيئة والمؤسسات الصحفية القومية، من خلال فرق العمل واللجان المختصة، التى تضم كوادر على أعلى مستوى من الهيئة والمؤسسات، وتلك الفرق ضربت مثلا يحتذى به فى بذل قصارى الجهد وفى أقصر وقت ممكن حتى يأتى المعرض بصورة تتماشى مع الخبرات المتراكمة للمشاركين فى التنظيم.

بدوره، شدد وليد عبد العزيز، عضو الهيئة، على أن المعرض لم يكن ليحقق هذا النجاح لولا الإعداد الجيد والتحرك السريع لحشد كل القطاعات للمشاركة فيه، وقال: "سيكتشف كل من يزور المعرض ويشارك فيه أن ذلك النجاح ليس وليد المصادفة.. وأن المعرض يقدم الجديد في مجال الإنتاج الصناعي والملابس والطاقة والبتروكيماويات والسيراميك والأدوية وإنتاج شركات قطاع الأعمال".