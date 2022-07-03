بعثة الحج للقوات المسلحة تغادر إلى السعودية لأداء مناسك الحج (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة، اليوم الأحد، متجهة إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتى ضمت العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم، وعدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.





وقامت إدارة الشؤون المعنوية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمراجعة إجراءات الإعداد والتجهيز واتخاذ كل التدابير، والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة فى تنظيمها لبعثة الحج هذا العام بمراعاة الكثير من الاعتبارات، وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك، والإجابة على استفسارات أعضاء البعثة من خلال نخبة من كبار العلماء. وعمت جنبات مطار القاهرة الدولى مشاعر إيمانية صادقة تملؤها الفرحة والرجاء فى إتمام المناسك والقبول من الله، وقدم ضيوف الرحمن الشكر والامتنان لقواتهم المسلحة التى تكفلهم بكل رعاية واهتمام. ووصلت بعثة الحج إلى مكة المكرمة وتم استقبالهم بحفاوة بالغة، وبكرم الضيافة وتوفير سبل الدعم لضيوف الرحمن من بعثة حج القوات المسلحة.

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