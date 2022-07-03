طقس الغد.. «الأرصاد»: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الإثنين، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.





وأكدت الهيئة، فى بيان لها، هبوب رياح نشطة على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، وهناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومدن القناة. وأشارت الهيئة، إلى أن نشاط رياح سيكون على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

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