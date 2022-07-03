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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708734/أمين-سر-إعلام-النواب-تطالب-محو-الأمية-التكنولوجية-وتعزيز-مخرجات-المنظومة-التعليمية

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير، ومن ثم لأن مخرجات التعليم مرتبطة بالعديد من مخرجات سوق العمل ويمثل التعليم المكون الأساسى للمجتمعات.

دوت الخليج

محو الأمية التكنولوجية وتعزيز مخرجات المنظومة التعليمية

وطالبت رشاد، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، محو الأمية التكنولوجية، قائلة:" الأمية لم تعد عدم معرفة القراءة والكتابة فحسب، ولكن يجب محو الأمية التكنولوجية وخاصة بعدما أصبحت التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة في ظل التوجه نحو الرقمنة والميكنة والتوسع في الخدمات التكنولوجية في مختلف الهيئات والمؤسسات والوزارات".

اتفاقية التعاون المصرى الأمريكى لدعم بحوث العلوم

وعلقت رشاد، في تعقيبها على ثلاث منح اتفاقية التعاون المصرى الأمريكى لدعم بحوث العلوم والتخطيط، اتفاق مبادرة التعليم العالى لتعزيز الشراكة المصرية الأمريكية بشأن المنح، و اتفاق التعليم الأساسى يدعم مدارس العلوم وبرنامج محو الأمية: التعليم أهم وأبرز الأدوات ومقياس تقدم الشعوب ولهذا علينا الاهتمام بمحو الأمية التكنولوجية وتعزيز الاستفادة من منظومة التعليم لصالح توفير المزيد من فرص العمل"