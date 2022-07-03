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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708732/إدوارد-ينعي-شقيق-عبير-صبري-بكلمات-مؤثرة-ربنا-يكتبلك-الجنة

حرص الفنان المتألق إداورد على نعي الفنانة عبير صبري في وفاة شقيقها الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر يناهز الـ 40 عام.

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وكتب إداورد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام:"الله يرحمك يا حماده خبر يوجع جدا ربنا يكتبلك الجنة، البقية في حياتك يا عبير انتي ومروة ربنا يصبركوا على فراق حمادة أخوكم".

وشيع جثمان الراحل في نفس يوم وفاته في غياب تام من الاعلام والوسط الفني إذ تعمدت أسرة المتوفي على اقتصار الجنازة على الأقارب والأصدقاء فقط.

جنازة شقيق عبير صبري

وأعلنت الفنانة عبير صبري عن عدم تحديد جنازة شقيقها بعد بسبب ظروف والدتها، إذ كتبت: «توفى أخي الحبيب.. الشاب الطيب الحنون المهذب، قطعة من قلبي أحمد صبري أمس، ظهرًا وتم الدفن بمقابر السيدة عائشة.. أرجو كل من يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة، وأن يربط على قلوبنا وقلب أمي.. ولم يحدد موعد عزاء نظرًا لحالة أمي».

عبير صبري وأعمالها الفنية

جدير بالذكر، أنه اخر ظهور للفنانة عبير صبري على الساحة الفنية هي مشاركتها في مسلسل يوتيرن بجانب كلا من يهام حجاج، كريم قاسم، ونانسي صلاح، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.

ودارت أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية يارا وهي ريهام حجاج التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية حيث تترك عملها للتفرغ لزوجها وتكشف الحلقات والأحداث عن علاقتها بوالدها وصديق طفولتها وزوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها بعد تورطها في حادث سير، وكان قد عرض في السباق الرمضاني هذا العام وحقق نجاحا كبيرا.

كما فجرت عبير صبري تصريحات جريئة لمنتقدي الأعمال الفنية، فقالت: «بقول لكل الناس اللي بتقول الفن بيعلم العنف والبلطجة أنهم هما اللي علمونا الجرائم والقتل والاغتصاب، وأحنا بنوريكم نفسكم قدام المرايا عن طريق الأعمال الفنية.. ولازم نقدم أعمال صادقة وحقيقية لتؤثر في المجتمع».