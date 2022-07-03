ربطوه وقتلوه..الإعدام لـ ربة منزل وعشيقها تخلصا من طفلها لممارسة الجنس بالغربية

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708731/ربطوه-وقتلوهالإعدام-لـ-ربة-منزل-وعشيقها-تخلصا-من-طفلها-لممارسة-الجنس-بالغربية

قضت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الأولى، بإعدام ربة منزل وعاطل، تسببوا في مقتل طفل "ابن المتهمة الأولي" بالضرب بآلة حادة بعد أن شاهدهما في وضع مخل بمنزلها بقرية تتبع مركز المحلة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد محمود شكر، وبعضوية المستشار إبراهيم حسين صقر، المستشار حسام محمد عبد الباسط، المستشار محمد صلاح الدين داود، المستشار محمد فتحي، رئيس النيابة، محمد سمير وكيل النيابة، سمير ممتاز سكرتير الجلسة.

مرافعة النيابة

وأكدت نيابة مركز المحلة خلال مرافعتها، في القضية أن المتهمة والدة الطفل "م" صاحب الـ 3 سنوات، كانت ترغب في التخلص من صغيرها من أجل الاستمتاع "بحياتهما الشهوانية"، وأنهما اعتديا عليه بالضرب المبرح وإطفاء السجائر في جسده، وإجباره على شربها" لذا طالبت بإعدامهما.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين كان لديهما سبق الإصرار والتعمد على التخلص من الطفل، وأن والدة الصغير، قيدت قدم طفلها بيديه من أجل عدم مقاومته أثناء هتك المتهم الأول لعرضه.

قتل الطفل

وكان قد شهد مركز المحلة بمحافظة الغربية واقعة قتل أم لطفلها بعد أن قيدته لعشيقها ليضربه بآلة حادة ويطفئ السجائر في جسده، بعد أن شاهدهما في "أحضان بعضهما" وفقًا للتحقيقات.

بداية الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا بوفاة طفل يدعى "م"، مقيم في منزل سكني بقرية بدائرة مركز المحلة، ووراء الواقعة "م.ن، 32 سنة"، ربة منزل وعشيقها "ن.د، 33 سنة، وجرى ضبطهما وأنهما اعتديا على الصغير بالضرب، بآلة حادة، الذي نتج عنه تدهور الحالة الصحية للطفل ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده.

الطب الشرعي: تطابق البصمة الواراثية لوالدة الإعلامية شيماء جمال مع جثتها

كشفت مصلحة الطب الشرعي، على أن تحليل البصمة الوراثية أثبت أن الجثة التي تم العثور عليها في احدى مزارع منطقة البدرشين هى جثة المذيعة شيماء جمال، وأنه تم تطابق البصمة الوراثية لوالدة الضحية مع الجثة، مشيرًا إلى أنه يتم اعداد تقرير نهائي يتضمن نتائج التشريح تمهيدًا لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ قرار تصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها.

الكشف على زوج الإعلامية القتيلة

وأضافت مصلحة الطب الشرعي أن استدعاء القاضي المتهم بقتل زوجته شيماء جمال هو اختصاص أصيل للنيابة العامة وليس للطب الشرعي أي دور فيه، وأنه بمجرد حضور المتهم سيتم اجراء الكشف الطبي عليه، حسب قرار النيابة العامة، ومن المتوقع أن تتسلم أسرة المجني عليها جثمانها اليوم تمهيدًا لدفنها في مقابر العائلة.

تجديد حبس قاتل الإعلامية شيماء جمال

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة المختص، تجديد حبس \زوج المجني عليها الإعلامية/ شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حبس المتهم

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحبس زوج المجني عليها الإعلامية/ شيماء جمال احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات.