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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708730/لمواكبة-تطورات-سوق-العمل-البرلمان-يقر-نهائيا--3-تقارير-للجنة-التعليم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

دوت الخليج

اتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا

وجاءت التقارير، كالتالي:

أ- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹.

أكد تقرير اللجنة المشتركة، أن التكنولوجيا تحتل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتسهيل التواصل بين النـاس، حيـث أسهمت بفعالية في جعل العالم الكبير يبدو كأنه قرية صغيرة، وتحقق ذلك بفضـل ما قدمته التكنولوجيا للناس من وسائل وطرق لتعزيز وتسهيل التواصـل فيمـا بينهم، فتنوعت هذه الوسائل وما يرتبط بها من قدرة تواصل الناس مـع بعضـهم البعض عبر القارات والبلدان المختلفة خلال ثوان معدودة، وأن تطـور المعرفة والعلوم يسهم بشكل كبير في الوصول إلـى المعلومـات واكتسابها، وبالتـالي تطويرها.

مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية

ب- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2020 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية و الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29\9\2021.

اتفاقية منحة المساعدة بين مصر و أمريكا بشأن التعليم الأساسي

ج- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹.

أكد تقرير اللجنة المشتركة، إن التعلـيـم يـؤثر فـي تحسـيـن ظـروف الحيـاة المختلفـة بمـا فيهـا المـجـالات الاقتصادية، ويأتي ذلك من خلال تطـوير القدرات والكفـاءات والمـؤهلات لـدى الأفراد والتي يتطلبها سوق العمل، حيث يضـيف التعلـيم للفـرد تجـارب عـدة فـي مجالات مختلفة بما فيها التجارب الشخصية والخبرات المتعـددة التـي تـعمـل علـى إعداد الفرد لمواكبة تطورات سوق العمل بما يمتلكه مـن مـهـارات فنيـة أو علميـة مختلفة كي يحصـل علـى وظيفـة مناسبة لتقـوم بـدورها فـي رفـع المسـتوى المعيشي للفرد وتحقيق النمو الاقتصادي والصناعي للمجتمـع، وفـي ظـل الحضـور القوي للتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين.