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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708729/جهود-مكثفة-حتى-اللحظات-الأخيرة--أدوار-تشريعية-ورقابية-وخدمية-في-الجلسة-العامة-للبرلمان-اليوم

على الرغم من أن ساعات تفصلنا عن انقضاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، إلا أن الجدية في العمل النيابي والوتيرة المكثفة التي فرضتها الأجندة الرسمية للبرلمان، فرضت نفسها كالعادة على إيقاع الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي ترأسها المستشار دكتور حنفي جبالي.

يرصد دوت الخليج أهم المخرجات وأبرز المحطات التي مرت خلالها وقائع الجلسة العامة اليوم، والتي تضمنت حضور طاغي لزعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، وتدخلات سديدة لفرسان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى جانب اجواء احتفالية عمت الجلسة خلال احتفاء النواب بذكرى 30 يونيو.

زعيم الأغلبية يثري مكتسبات ذوي الإعاقة في الجمهورية الجديدة

يأتي ضمن أهم المحطات التي عبرت من خلالها الجلسة العامة للنواب اليوم، الموافقة على مجموع مواد قانون "قادرون باختلاف"، حيث كان لزعيم الأغلبية أشرف رشاد أبلغ الأثر في خروج القانون إلى النور، وقال في جلسة اليوم فلسفة تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، تأتى فى إطار الاهتمام الكبير الذى تحظى به هذه الشريحة من المجتمع المصرى، وفكرة تعظيم موارد الصندوق ليؤدى الغرض منه لذوى الهمم.

وفي أعقاب مداخلات سابقة عدد فيها مزايا ثورة 30 يونيو وذلك قبل أن يشير إلى أحد أهم تصريحاته في دور الانعقاد بأكمله، قائلا: لا تصالح مع الإخوان المسلمين، لأن ما بيننا وبينهم قضية ثأر ، هنا خلاف في العقيدة والفكر والدم، مضيفا: بإسم حزب مستقبل وطن نرفض محاولة بعض السياسين التصالح مع جماعة لإخوان.

فرسان التنسيقية ومشاركة فعالة خلال وقائع الجلسات العامة

لايترك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فرصة إلا ويقدمون خلالها أقصى طاقاتهم، ويطلبون فيها تعليقا وتعقيبا يتضح منه تحضير استباقي وإلمام واسع بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المناحي التشريعية والرقابية، وجاء أبرز دليل على ذلك ماقالله اليوم النواب: محمد إسماعيل، غادة علي، محمد عبدالعزيز، دعاء عريبي .

قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العالم يشهد اليوم تسابقا محموما بين الدول سواء المتقدمة أو النامية لإجتذاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا من خلال توفير بيئات إقتصادية وإجتماعية وثقافية وسياسية ملائمة من شأنها تشجيع المستثمرين الأجانب على توطين إستثمارتهم بهذه الدول، وذلك خلال الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.

وخلال دورها الإيجابي وظهورها النشط اليوم في تعديلات قانون قادرون باختلاف، قالت النائبة دعاء عريبي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدم مشروع القانون: ذوي الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بداية من التوسع فى أوجه الحماية وتقديم كل الدعم لهم فى شتى المجالات لمواجهة التحديات والتوسع فى اختصاصات الصندوق.

وتابعت: تم النص على دور الصندوق فى تشجيعهم واقامة مشروعات وتوسيع قاعدة ممارسة الانشطة المختلفة والتكيف والإندماج فى المجتمع ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم وتوفير فرص عمل لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

التوازن المبهر بين الأدوار التشريعية والرقابية والخدمية

استطاع المستشار دكتور حنفي جبالي إرساء معادلة متزنة من العمل النيابي الجاد، والتي لايطغى فيها أي من الأدوار التشريعية والرقابية والخدمية على الآخر، وجاء اليوم افتتاح الجلسة العامة شاهدا على بيان عاجل ضمن الأدوات الرقابية إلى جانب باقي القرارات في التعديلات التشريعية والمطالب الخدمية بالجلسة.

وفي هذا السياق ألقى النائب محمد راضى، عضو مجلس النواب، بيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مخالفات مالية وإدارية جسيمة لدى رئيس جهاز المستهلك، وقال راضى فى بيانه، أن رئيس جهاز حماية المستهلك، جمع بين راتبين الأول من الجهاز بقيمة 52 ألف جنيه، والثانى 82 الف جنيه من وزارة التموين، بالإضافة إلى تقاضيه مقابل نظير عضويته فى أكثر من شركة غذائية، الأأمر الذى يؤدى إلى تقاضيه مبالغ مالية أكثر من الحد الأقصى للأجور.