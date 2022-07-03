رفع الجلسة العامة للبرلمان.. ومناقشات موسعة غدا حول «التمويل الاستهلاكي» و«التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية»

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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708728/رفع-الجلسة-العامة-للبرلمان-ومناقشات-موسعة-غدا-حول-التمويل-الاستهلاكي-والتجاوز-عن-مقابل-التأخير-والضريبة-الإضافية

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، علي أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الإثنين.

دوت الخليج التمويل الاستهلاكي وتشهد الجلسة العامة غدا الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٠ ۲). التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبا (أكثـر مـن عـشـر عـدد أعضاء المجلس) بشأن التجاور عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية. وكذلك تناقش تقريرا اللجنـة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن: ا. قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم ٢٢٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفني المقدمة من البنك الأوروبـي لإعادة الإعمـار والتنميـة لتمويـل مشـروع متـرو الإسكندرية / أبوقير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 19 / 4 / ۲۰۲۲. ب. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة فـي وزارة التعـاون الـدولي والصـندوق الكـويتي للتنميـة الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي للإسهام في إعـداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، الموقع في جدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٧.

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