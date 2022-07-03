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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708727/صفقة-ليفربول-الجديدة-أريد-التعلم-من-صلاح

أعرب لاعب ليفربول المنضم حديثاً لصفوف النادي الإنجليزي من فريق فولهام كارفاليو، عن سعادته البالغة بالتواجد ضمن صفوف النادي، وذلك في أول مقابلة له أجراها اللاعب عبر الموقع الرسمي للنادي.

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وقال اللاعب، في أول مقابلة له، لموقع ليفربول الرسمي: “ أنا سعيد بالأنضمام لأفضل نادي في العالم، ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ العمل”.

وأضاف: “ عندما تعلم رغبة ليفربول في ضمك، فانت توافق على الفور، وأتمنى تحقيق العديد من الإنجازات هنا، لقد تحدثت مع الجميع ومع المدرب، والأمور سارت بشكل سلس، وهذا يجعل مسألة اتخاذ القرار سهلة بالنسبة لي”.

واستكمل: “ أنا سعيد أيضاً، بتجديد صلاخ لعقده، فهو أفضل لاعب في العالم، وأنا سأتعلم منه في حالة اللاعب بجانبه”.

وكان قد أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تعاقده بشكل رسمي مع لاعب خط وسط فولهام فابيو كارفاليو، خلال المبركاتو الصيفي الجاري، وذلك لتدعيم الفريق خلال المواسم المقبلة.

تعاقد الريدزمع لاعب فولهام بعقد يمتد حتى عام 2027، وبصفقة بلغت قيمتها نحو 5 ملايين يورو بالإضافة لـ 2 يورو متغيرات إضافية.

ويعد كارفاليو، هو أحد مواهب دوري الدرجة الثانية، وتألق بشكل كبير مع نادي فولهام، وتمكن من خلال مشاركته معهم في 31 مباراة، تسجيبل 8 أهداف وصناعة 7 آخرين.

وأصبح ليفربول، يعمل على تدعيم الفريق بصفقات قوية، فقد تعاقد مع مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي داروين نونيز، في صفقة وصلت قيمتها نحو 85 مليون يورو، وهو من أغلى الصفقات التي أبرمها فريق الريدز خلال السنوات الأخيرة.

كما حافظ الريدز، على أحد أهم عناصر الفريق الهجومية، محمد صلاح، والذي جدد تعاقده مع الفريق الإنجليزي يوم الجمعة الماضي، وسيتواجد “مو” بين صفوف الريدز حتى عام 2025، ليكون بذلك حافظ الريدز على أهم عناصر الفريق، ولم يتخلى سوى عن السنغالي ساديو ماني، الذي رحل هذا الصيف إلى صفوف نادي بايرن مينوخ، لخوض تجربة جديدة ومختلفة عن تجارب الريدز والدوري الإنجليزي.