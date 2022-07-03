انت الان تتابع تفاصيل خبر لخفض الاعتماد على روسيا.. رومانيا تستخرج الغاز من بحر مزروع بألغام حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708724/لخفض-الاعتماد-على-روسيا-رومانيا-تستخرج-الغاز-من-بحر-مزروع-بألغام

ذكر رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا انه:" فى حين أقوم بافتتاح محطة معالجة تابعة لشركة البحر الأسود للنفط والغاز فى قرية فادو فأن رومانيا تتخذ إجراءات حاسمة من أجل ضمان أمن الطاقة للبلاد". وذلك فى وقت تهدد فيه العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إمدادات الغاز الدولية.

دوت الخليج

الغاز الروسي مصدر رئيسي

ويشار إلى انه رغم امتلاك رومانيا احتياطات برية وبحرية كبيرة فإنه مازال يتعين على رومانيا الاعتماد على الغاز الروسي خلال الشتاء من أجل تغطية 20% من استهلاكها.

ويذكر أن شركة البحر الأسود للنفط والغاز بدأت مدعومة بشركة الأسهم الخاصة الأمريكية "كارلايل غروب LP" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والعمل قبل أسبوعين على استخراج الرواسب الموجودة تحت البحر فى أول عملية تطوير بحري جديدة يشهدها البحر الأسود منذ 30 عام .

ومن الجدير بالذكر أن المنصة تستخرج ثلاثة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا ومن المقرر أن تستخرج مليار متر مكعب سنويا على مدي عشر سنوات أي حوالى 10 % من احتياجات رومانيا.

وفى سياق ذاته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأسود للنفط والغاز" مارك بيكوم عن أمله فى أن يتم استخدام البني التحتية الحديثة التى أقامتها شركته فى مشاريع مستقبلية للغاز والطاقة المتجددة فى البحر الأسود.

مضيفا اننا لسنا فى منطقة حرب إلا اننا قريبون بما يكفى وللأمر تأثير واضح

وتابع:" أكتشفت ألغام على مقربة من المنصة التى اقتربت منها سفن حربية وحلقت حولها طائرات".

وتمتلك شركة البحر الأسود للنفط والغاز امتيازين فى منطقة تبعد حوالى 120 كيلو متر عن ساحل رومانيا كانت بوخارست استعادت جزءا منها من أوكرانيا فى عام 2009.

ووفق دراسة لعام 2018 أعدتها شركة “ديلويت” لمراجعة الحاسابات أنه بإمكان الغاز فى البحر أن يدر عائدات ضريبية على الحكومة الرومانية بقيمة 26 مليار دولار على مدي فترة تشغيل مقررة مدتها 23 عام.