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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708722/البنك-الاهلى-المصرى-يطبق-حدود-السحب-والإيداع-من-ماكينات-ATM

حدد البنك الاهلى المصرى حدود السحب والإيداع من ماكينات ATM المنتشرة على مستوى الجمهورية وتتبع فروع البنك الاهلى المصرى بمختلف المحافظات، وذلك وفق ما أقره الجهاز المصرفي المصري بخصم عمولة السحب النقدي على ماكينات الصراف الآلى لغير عملاء البنك الاهلى المصرى لذا يقدم دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن حدود السحب والإيداع.

البنك الاهلى المصرى

أكد البنك الاهلى المصرى الضريبة المطبقة بحد أقصى 5 جنيهات في السحبة الواحدة وبدأ التطبيق في مختلف فروع البنك الاهلى المصرى بالعمل بهذه العمولة دون أي زيادة لمدة 6 شهور مقبلة تنتهي في 31 ديسمبر 2022 بعد إعفاءات امتدت لنحو 27 شهرا متواصلة.

حدود السحب والإيداع من البنك الاهلى المصرى

- تطبق حدود السحب النقدي بقيمة 20 ألف جنيه الحد الأقصى للسحب في اليوم دون خصم عمولة.

- تكون حدود الإيداع النقدي بقيمة 20 ألف جنيه كحد أقصى في اليوم دون خصم عمولة.

- تبلغ حدود السحب النقدي غير العملاء بإمكانية سحب 20 ألف جنيه كحد أقصى في اليوم لكن على 5 معاملات بحد أقصى 4 آلاف جنيه في المعاملة مع خصم 5 جنيهات كحد أقصى في كل معاملة وهي عمولة بسبب وضع العميل بطاقة مصدره من بنك في ماكينة بنك أخر غير البنك الاهلى المصرى طالما نفذت له الخدمة.