وزير النقل يستعرض مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT وشبكة خطوط مترو الانفاق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 03:28 مساءً - خلال فعاليات إفتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محطة عدلي منصور التبادلية والمرحلة الأولي من القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) وإعطاء فخامته إشارة البدء لإنطلاق التشغيل التجريبى للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث "العتبة – الكيت كات" بطول 4 كم والتي تشمل 4محطـات نفقية ( ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات) والتى تحقق تبادل الخدمة بين خطوط المترو الثلاثة حيث يتم تبادل الخدمة ‏مع الخط الثاني في محطة العتبة ومع الخط الأول في محطة ناصر

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أمام فخامة الرئيس مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) والذي يبلغ طوله 103 كم وبعدد 19 محطة ، حيث أوضح وزير النقل أنه سينقل حوالي مليون راكب يومياً ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل المرحلة الاولي التي يتم افتتاحها اليوم بطول 70 كم وبعدد 12 محطة وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات مضيفا ان التنفيذ يتم بواسطة شركات مصرية / صينية وأن المشروع يشمل عدد 22 قطار كل منها مكون من 6 عربات كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة

واشار الوزير الى ان الاعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائي الخفيف LRT تبلغ 15 عمل صناعي ( 7 كوبري مسار و 3 نفق مسار و 4 كوبري سيارات و 1 نفق سيارات) واكد الوزير ان الهدف من مشروع القطار الكهربائي الخفيف ( LRT ) هو خدمة المدن الجديدة على طول المسار مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وان المشروع يحقق وفر في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنوياً لافتا الى ان القطار الكهربائي الخفيف LRT يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية ومع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة) ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية.

وفيما يتعلق بمحطة عدلي منصور أشار الوزير إن إجمالي مساحة المحطة يبلغ 30 فدان ويتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل وهي ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد القاهرة/ السويس) ومحطة السوبرجيت (أتوبيسات الأقاليم) والأتوبيس الترددي عدلي منصور/ مطار القاهرة والأتوبيس الترددي عدلي منصور / موقف الأقاليم كما يوجد بالمحطة منطقة انتظار عربات الملاكي شمال كوبري السلام سعة 260 سيارة علي مساحة 4,5 فدان ومنطقة انتظار عربات كبار الشخصيات أمام محطة عدلي منصور سعة 100 سيارة علي مساحة 1,5 فدان ومناطق خضراء وأرصفة بمساحة 8 فدان وأنفاق وممرات للمشاة لربط مكونات المحطة مع بعضها بطول 500 متر ومول تجاري لخدمة المحطة والمنطقة المجاورة علي مساحة 6,5 فدان ويشمل دور بدروم ( جراج ) سعة600 سيارة وعدد 2 دور تجاري ، مضيفا ان محطة عدلي منصور من الداخل بإجمالي مساحة التغطية 6 فدان مغطاة بمنشأ معدني بكامل المساحة وبارتفاع 23 متر حيث تشمل المحطة البوابة الرئيسية بارتفاع 17 متر و3 محطات أسفل التغطية : (محطة الخط الثالث لمترو الأنفاق - محطة القطار الكهربائيLRT - محطة سكة حديد القاهرة/السويس ) وساحة رئيسية تتوسط المحطات لربطها ببعضها بمساحة 7500 م2 والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي و محطة المترو مباشرة و الكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي و ومحطة سكة حديد القاهرة – السويس وقاعة كبار الزوار بمساحة 160 م2 ومنطقة خدمات تجارية علوية لخدمة المحطة بمساحة 1500 م2.

هذا وقد تقرر التشغيل الفعلي لجمهور الركاب للقطار الكهربائي الخفيف lRT ابتداءاٍ كم غدا الاثنين الموافق 4/7/2022

مضيفاً انه يتوافر بمحطة عدلي منصور ( WIFI– سلالم ذاتية الحركة – مصاعد لذوي الهمم – ماكينات ATM– ماكينات حجز تذاكر الكترونية – غرفة تحكم " شاشة لأجهزة GPS– شاشة لتنسيق وتخطيط الرحلات – شاشة لمراقبة الكاميرات – شاشة منظومة شحن الأتوبيسات الكهربية ") ونفق يربط المحطة مع محطة عدلي منصور و منطقة انتظار السيارات شمال كوبري السلام .

كما إستعرض الوزير أمام فخامة الرئيس شبكة خطوط مترو الأنفاق وتشمل الخط الأول للمترو ( حلوان – المرج الجديدة ) والذي يبلغ طوله 44 كم وبعدد 35 محطة وينقل 1.7 مليون راكب يومياً حيث تم بدء التشغيل عام 1989، والخط الثاني للمترو ( شبرا الخيمة – المنيب) بطول 21.6 كم وبعدد 20 محطة و ينقل 1.4 مليون راكب يومياً حيث تم بدء التشغيل عام 1996.

واشار الوزير الى ان الخط الثالث ( عدلي منصور – امبابة / جامعة القاهرة) يبلغ طوله 41.2 كم وبعدد 34 محطة و ينقل 1.5 مليون راكب يومياً حيث تم بدء التشغيل عام 2012 ، مضيفا ان المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ( العتبة – روض الفرج / جامعة القاهرة ) يبلغ طولها 17.7 كم وبعدد 15 محطة (8 نفقية – 5 علوية – 2 سطحية ) حيث ستنقل 500 الف راكب يومياً تم تنفيذه على اربع مراحل المرحلة الاولي بطول 4 كم وبعدد 4 محطات نفقية والمرحلة الثانية بطول 6.6 كم وبعدد 6 محطات ( 1 نفقية و4 علوية و1 سطحية) والمرحلة الثالثة بطو ل7.1 كم وبعدد 5 محطات (3 نفقية و 1 سطحية و 1 علوية)

وأضاف وزير النقل أن الخط الرابع لمترو الانفاق ( 6 أكتوبر حي الأشجار – القاهرة الجديدة الرحاب) بطول 46.5 كم وبعدد 40 محطة حيق سينقل حوالي 1.5 مليون راكب يومياً مشيراً الي ان الخط السادس لمترو الانفاق ( الخصوص – المعادي الجديدة) بطول 46.5 كم وبعدد 40 محطة وسينقل حوالي 2 مليون راكب يومياً

واكد وزير النقل انه جاري تطوير خط سكة حديد القاهرة – السويس ثاني أقدم خط سكة حديد في مصر الذي تم إنشائه عام 1858 بطول 126 كم واختصار بداية الخط لتكون من محطة عدلي منصور التبادلية بدلا من عين شمس ذات الكثافة السكانية العالية وتطوير الطريق في المسافة من عين شمس حتى عدلي منصور .

و اشار الوزير انه تم التعاقد على توريد عدد 6 قطارات من شركة تالجو الاسبانية + قطار هدية من الشركة للشعب المصري وتم توريد أول قطار وهو حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي وبنجاح التشغيل التجريبي سيتم البدء في توريد باقي القطارات تباعاً لتصل بالكامل لمصر قبل ديسمبر 2022 حيث يتكون القطار من 15 عربة بسرعة تشغيلية عالية تصل إلي 160 كم / ساعة وبمستوي رفاهية وأمان ( شاشات عرض – إنذار حريق – WIFI– أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات – مقاعد ودورات مياه لذوي الهمم بواقع 5 عربات درجة أولي + 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه + عربة قوي " + جرار حديث PRL الأمريكي

وأضاف وزير النقل أن محطة السوبرجيت ومحطة الأتوبيس الترددي " عدلي منصور / مطار القاهرة الدولي " تبلغ مساحتها 1,5 فدان و تتكون من محطة أتوبيسات تستوعب 24 أتوبيس ( 20 أتوبيس للأقاليم + 4 أتوبيسات كهربية لأتوبيس المطار ) ومبني ادارى يحتوي علي ( استراحة + مكتب حجز + غرفة تحكم + مكاتب إدارية + دورات مياه + تكييف مركزي ) بمعدل تشغيل يومي 140 أتوبيس تغطي معظم محافظات الجمهورية وبمتوسط عدد ركاب يومي يبلغ 5000 راكب حيث ان المحطة بها أول محطة شحن أتوبيسات كهربية بقدرة شحن عدد 4 أتوبيس "عدد (2) شاحن60 كيلووات– عدد (2)شاحن120 كيلو وات".