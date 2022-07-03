استعدادات محافظات الجمهورية فى عيد الأضحى المبارك (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويستعرض موقع "دوت الخليج" استعدادات المحافظات فى عيد الأضحى المبارك كما يلى: - فتح المجازر الحكومية بالمجان ومنع الذبح فى الشوارع بأيام العيد. - إقامة معارض للسلع الغذائية والملابس الجاهزة بأسعار مخفضة. - وضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدى طيلة أيام العيد. - رفع درجة الاستعداد بمرفقى مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة حالات الطوارئ. - توافر مخزون استراتيجى آمن من السلع بأسعار مناسبة وبجودة عالية. - تواجد الأطباء وأطقم التمريض بنوبتجياتهم بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة. - توفير المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز لسد احتياجات المواطنين بأيام العيد. -تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمختلف الشوارع والميادين العامة. يذكر أن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كلّف المحافظين بمحافظات الجمهورية، برفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل مع كافة المشكلات الطارئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

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