تنفيذ 34 فعالية احتفالا بثورة 30 يونيو فى الغربية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أنه سيتم تنفيذ 34 فعالية متنوعة من اليوم وحتى 7 يوليو الجارى، احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرا إلى أنها ستتضمن مسيرة شبابية، أمسية ثقافية فنية، 10 حفلات فنية بالإدارات التعليمية، معرض إنجازات الرئيس بالمدرسة الفندقية، 17 قافلة طبية، قافلتين بيطريتين، قافلة اجتماعية وندوة تثقيفية عن ثورة الـ 30 من يونيو.





جاء ذلك خلال افتتاحه أولى القوافل الطبية المجانية التى تنظمها المحافظة، اليوم الأحد، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك فى الوحدة الصحية بقرية شوبر مركز طنطا، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية،حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

وتفقد رحمى، أقسام القافلة والتى تضم تخصصات (الباطنة، الجراحة، العظام، الأسنان، الأطفال، الجلدية وتنظيم الأسرة)، إلى جانب تقديم الخدمات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وتقديم خدمة أداء التحاليل بالمجان داخل الوحدة.

وأشاد المحافظ بتنوع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمجان فى القافلة، حيث يتوفر العديد من التخصصات إلى جانب صرف الأدوية بالمجان لأهالى القرية والعزب المجاورة، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة لتنظيم حملات طرق الأبواب لتلقى لقاح كورونا.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أسامة بلبل - أن القافلة الطبية الموجودة بقرية شوبر تأتى ضمن عدة قوافل موجودة بجميع أنحاء المحافظة تزامنا مع الاحتفالات بثورة الـ30 من يونيو، حيث تنظم مديرية الصحة تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية 17 قافلة طبية خلال الفترة من الثالث من يوليو وحتى السابع من الشهر ذاته.