محافظ أسوان يتابع أعمال رصف الشوارع الداخلية والفرعية بوسط المدينة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، ضرورة الانتهاء من إجراء كافة الاختبارات لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات والغاز الطبيعى بالمدينة، والاطمئنان على عدم وجود أى مشاكل فنية.





جاء ذلك خلال متابعته، اليوم الأحد، لأعمال مديرية الطرق بمحافظة أسوان، حول استكمال الخطة المرحلية لمنظومة أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بالشوارع الرئيسية والداخلية.

من جانبه .. أوضح مدير عام الطرق بأسوان المهندس محمد فتحى، أنه تم استكمال أعمال الرصف لشوارع وسط المدينة بعد الانتهاء من رصف شوارع الشواربى الجديد وشرق البندر والحدادين، وحتى النفق بطول 1.5 كم وبتكلفة 6 ملايين جنيه، مشيراً إلى أنه تم أيضاً الانتهاء من رصف شوارع خلف وشرق الطابية من المروانى وحتى شارع الشواربى الجديد، فضلاً عن رصف شارع سينما أبو شوك.

وأضاف فتحى أن ذلك يأتى بالتوازى مع تركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الداخلية والتى شملت شوارع الشيخ على المغربى، والشيخ صالح، وقرشى بيك، بالإضافة إلى شوارع مسجد عبد الحليم، ومحمد نور قاسم ونادى بيك وكنيسة العذراء والشيخ ماهر وشندى، وكذلك الإنتهاء من تركيب الإنترلوك لشوارع الشنقراب والحسناب وبشير بك ومصطفى جابر.

وفى سياق آخر، نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، قوافل طبية للكشف المجانى بقرية قورتة ثان بمركز نصر النوبة، وقرية الفوزة بمركز إدفو، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب عماد حنفى- فى تصريح اليوم الأحد - أنه تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين واشتملت على مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية، مشيراً إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى المجانى على 1962 مواطنا، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى عمل تحاليل طبية وصرف الأدوية مجانا، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وفى نفس السياق .. واصلت المديرية تنظيم الندوات التعريفية عن منظومة التأمين الصحى الشامل بالوحدات المحلية لمراكز كوم أمبو ودراو ونصر النوبة، حيث شملت التعريف بالمنظومة وأهميتها للمواطنين، بجانب شرح آلية التسجيل والأوراق المطلوبة، مع الرد على الإستفسارات والتساؤلات المختلفة التى تم طرحها من قبل المواطنين والقيادات المجتمعية المشاركة فى هذه الندوات، وذلك فى إطار الاستعدادات المستمرة التى تقوم بها أجهزة المحافظة، ولاسيما أن أسوان تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة بها.