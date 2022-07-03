13 مجزرا حكوميا بالفيوم يذبح أضاحى المواطنين بالمجان

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، اليوم الأحد، عن فتح 13 مجزراً حكومياً أمام الأهالى والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحى مجاناً طوال أيام عيد الأضحى، مساهمة من المحافظة فى التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة .





وناشد الأنصارى جميع أهالى المحافظة ومسئولى الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقاً للشكل الجمالى والحضارى، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مضيفا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بالذبح خارج المجازر وتلويث البيئة، ومخالفة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتعديلاته والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

وفى السياق ذاته وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بتوفير الأطباء البيطريين اللازمين للعمل بالمجازر حتى انتهاء الإجازة، مشدداً على استمرار العمل يومياً بمختلف مجازر المحافظة، كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بتوفير كل مايلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وكذلك توفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحى.

ومن جانبه ، أوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم الدكتور أيمن محمد عادل أن المجازر الحكومية ونقاط الذبيح التى تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بمركز الفيوم تشمل نقطة ذبيح اللاهون، ونقطة ذبيح هوارة المقطع، ونقطة ذبيح العدوة، وفى مركز أبشواى مجزر أبشواى، ونقطة ذبيح طبهار، ونقطة ذبيح العجميين، ونقطة ذبيح أبوكساه، أما فى مركز إطسا، فقد تم تحديد مجزر إطسا، ونقطة ذبيح منية الحيط، وفى مركز طامية تم تحديد مجزر طامية، وفى مركز سنورس مجزر فيديمين، ونقطة ذبيح ترسا، ونقطة ذبيح سنهور القبلية.