السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية فى العيد.. اعرف المواعيد

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم، حيث وجهت الهيئة بتواجد جميع القيادات لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، كما حرصت الهيئة على زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً قبل خروجها من الورش، هذا بالإضافة إلى تعقيم جميع القطارات وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.

وجاءت بيانات الرحلات كالآتى:

أولا:

تشغيل قطارات ثالثة مكيفة إضافية فى الفترة من 3/7 حتى 20/7 كالتالى:

• قطار 1940 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل فى الفترة من 3/7 حتى 18/7 حيث يقوم الساعة 22.50 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.55.

• قطار 1941 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل فى الفترة من 4/7 حتى 19/7 حيث يقوم الساعة 20.00 من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 08.05.

• قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل فى الفترة من ليلة 3/4 - 7 حتى ليلة 18/19-7 حيث يقوم الساعة 00.45 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 13.35.

• قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل فى الفترة من 4/5 -7 حتى ليلة 19/20-7 حيث يقوم الساعة 00.50 من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 15.00.

• قطار 1936 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 20.15 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 8.55.

• قطار 1937 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 10.30.

• قطار 1934 ثالثة مكيفة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.10 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 8.55.

• قطار 1935 ثالثة مكيفة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 14/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 13.20.

ثانيا:

تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية إضافية فى الفترة من 3/7 حتى 19/7 كالتالى:

• قطار 2202 القاهرة / أسوان يعمل فى الفترة من 3/7 حتى 18/7 حيث يقوم الساعة 17.00 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 05.15.

• قطار 2203 أسوان / القاهرة يعمل فى الفترة من 4/7 حتى 19/7 حيث يقوم الساعة 19.35 من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07.55.

• قطار 2204 القاهرة / أسوان يعمل فى الفترة من 3/7 حتى 18/7 حيث يقوم الساعة 10.20 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 23.05.

• قطار 2205 أسوان / القاهرة يعمل فى الفترة من 4/7 حتى 19/7 حيث يقوم الساعة 10.00 من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 22.40.

ثالثا:

تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعى وأهالى النوبة ونادى الجعافرة وأبو الريش كالتالى:

• قطار 2022 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعى القاهرة / أسوان يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.10 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07.20.

• قطار 2023 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعى أسوان / القاهرة يعمل يوم 16/7 حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 06.50.

• قطار 2026 تحيا مصر لنادى الجعافرة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 16.30 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.05.

• قطار 2027 تحيا مصر لنادى الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.40 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 10.50.

• قطار 2028 تحيا مصر لنادى أبو الريش الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 04.45.

• قطار 2029 تحيا مصر لنادى أبو الريش أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 14.40 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 07.10.

• قطار 2030 تحيا مصر لنادى النوبه القاهرة / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.35 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07.40.

• قطار 2037 تحيا مصر لنادى النوبة أسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07.25.

• قطار 2032 تحيا مصر لنادى النوبة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.45 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20.

• قطار 2033 تحيا مصر لنادى النوبة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 16/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.45 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 14.35.

بالإضافة إلى إمكانية تشغيل قطارات إضافية أخرى فى حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة والإضافية الشغالة،

والهيئة لا تتوانى فى بذل أقصى جهودها للعمل على راحة جمهور الركاب.