قطاع الأعمال تطلق رسميا الكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية.. غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم غدًا الإثنين، إطلاق المنصة الإلكترونية الرسمية لعرض المنتجات المصرية الكتالوج الإلكترونى بالتزامن مع افتتاح 6 مراكز تجارية خارجية لشركة جسور فى إطار جهود الوزارة للترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية والمساهمة فى تحقيق مستهدفات الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.





جاء ذلك فى تصريح لوزير قطاع الأعمال على هامش مشاركته فى افتتاح فعاليات معرض صناعة بلدنا اليوم الأحد، فى دورته الأولى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشار إلى أن الكتالوج يستهدف مساعدة صغار المصنعين والمنتجين لعرض منتجاتهم على المنصة والوصول إلى نحو 40 سوقا عالميا.

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتطوير المصانع التابعة لها قال توفيق "إن المصانع البالغ عددها 65 مصنعا يتم تطويرها سواء من خلال إقامة منشآت جديدة أو تطوير الحالية وتم الانتهاء من تطوير 85% من المصانع ومتبقى 15% للأعمال الهندسية وعمليات التركيب" لافتا إلى أن التأخير فى عمليات التركيب ترجع إلى أزمة سلاسل الإمداد والصعوبات التى واجهناها فى فتح الاعتمادات المستندية، منوها بأن عمليات التوريد ستبدأ سبتمبر المقبل على أن يتم افتتاح أول مصنع خلال الشهرين الأولين من العام المقبل وسيتم فتح باقى المصانع تباعا.

وفيما يتعلق بشركة "مصر للألومنيوم" قال توفيق "إنه تم طرح حصة من الشركة وسيقوم صندوق مصر السيادى بالترويج لها بعد الحصول على موصفات المشروع" مشيرا إلى أن الغرض ليس البيع ولكن الهدف زيادة رأس المال لتطوير المصنع بتكلفة تصل إلى 300 مليون دولار ورفع كفاءته للعمل مدة عشرين عام، لافتا إلى أننا نسعى للانتهاء من دراسة الجدوى والحصول على التمويل قبل نهاية العام.

وأكد توفيق أن معرض "صناعة بلدنا" فرصة لعرض المنتجات المحلية، لافتا إلى أن دور المعارض يتمثل فى إبراز المنتجات وعقد اللقاءات بين المنتجين والمصنعين للعمل على زيادة الصادرات.