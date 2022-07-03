شرايين الأمل.. المتحدث العسكرى ينشر فيلما وثائقيا عن إنجاز القطار الكهربائى

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن مصر خلال السنوات الماضية استطاعت تحويل الأمنيات إلى إنجازات، وأن الدولة مستمرة فى العمل ليل نهار، بما يتماشى مع بناء الجمهورية الجديدة.

وبيّن الفيلم أن فكرة القطار الكهربائى تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، والتى تتضمن إنشاء مشروعات نقل صديقة للبيئة، كان أبرزها القطار الكهربائى، والذى تحقق بسواعد مصرية وإرادة وطنية لقيادة سياسية.

وأشار إلى أن الفكرة تبلورت فى عام 2016 عندما أطلقت القيادة السياسية مشروع التنمية المستدامة، حيث كان لابد من توفير وسائل نقل حديثه لخدمة المجتمعات العمرانية شرق القاهرة، فتم إعداد الدراسات لتوفير سبل الراحة اللازمة للمواطنين، وجرى إنشاء القطار بطول 103 كيلو مترات، تبدأ من محطة عدلى منصور ومرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحتى العاشر من رمضان.