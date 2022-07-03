محافظ الإسكندرية يتابع خطة رصف الشوارع بمختلف أحياء

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ الإسكندرية- فى تصريح اليوم الأحد - أن مديرية الطرق والنقل تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق الأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة المهندسة أمل محمود، بسرعة الانتهاء من رصف الطرق فيما يختص بالخطة الاستثمارية المقررة وكذا إعادة الشيء لاصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن مديرية الطرق قامت بالعمل على رصف 46 شارعا ضمن الخطة الاستثمارية لرصف الشوارع فى 9 أحياء.

من جانبها، أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال شهر يونيو الماضى تم العمل على رصف 4 شوارع بحى منتزه أول، و 3 شوارع بنطاق حى منتزه ثان، و10 شوارع بنطاق حى شرق، و4 شوارع بنطاق الجمرك، و 7 بنطاق وسط، و 6 بنطاق العجمى، بالاضافة إلى رصف 5 شوارع فى حى غرب، و 3 شوارع فى العامرية أول، و4 بنطاق عامرية ثان.