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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708720/اللواء-طارق-نصير-قادرون-باختلاف-لديهم-إمكانيات-متميزة-تساهم-في-دعم-الدولة-المصرية

اعرب النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي عن سعادتة بتواجدة وسط أبناءة من زوي الهمم.

اللواء طارق نصير قادرون باختلاف لديهم إمكانيات متميزة تساهم في دعم الدولة المصرية

دوت الخليج

وأكد اثناء تدشين مبادرة دعم القادرين باختلاف ( نور عنينا) من حفظة القرآن الكريم والتى أطلقتها أمانة الشئون الدينية بالتعاون مع أمانتى الشئون الاقتصادية والشباب ان اول من اطلق كلمه 'قادرون باختلاف" هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن هنا حرب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي وكل قياداتة يتَوجهون بخالص الشكر للرئيس السيسي على الاهتمام الغير عادي لنور عنينا قادرون باختلاف.

وأوضح وكيل دفاع النواب، اثناء تكريمة حفظة القرآن الكريم من زوي الاحتياجات الخاصة ان مفهوم كلمة الاختلاف هو اختلاف القلب حيث أن هذة الفئة من المجتمع تتمتع بقلوب صافية وخالصة لوجة الله سبحانه وتعالى ولا يبتغون الا الخير لكل المحيطون بهم علشان كدا انتم قادرون باختلاف

وكشف اللواء طارق نصير ان حزب حماة الوطن اول من تقدم بمقترح في مجلس الشيوخ بتغيير اسماء مدارس ذوي الهمم على أن تكون 'مدارس قادرون باختلاف' وهذا ما تستحقونة فلديكم إمكانيات متميزة قادرة على دعم الدولة المصرية فهي تحتاج إليكم الان مثل ما تحتاج إلى أي مواطن شريف فأنتم بالفعل قادرون باختلاف على هذا العطاء

ووجه وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الشكر لأبنائنا من قادرون باختلاف و طالبهم ببذل أقصى ما عندهم لرفعه وطننا الحبيب مصر