انت الان تتابع تفاصيل خبر مشوار الأهلي في كأس مصر قبل مواجهة الزمالك في النهائي؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708718/مشوار-الأهلي-في-كأس-مصر-قبل-مواجهة-الزمالك-في-النهائي

تنتظر الكرة المصرية، قمة جديدة ستجمع بين قطبي الكرة الأهلي والزمالك، وذلك في نهائي كأس مصر، والمقرر لها أن تُفام يوم 21 يوليو المقبل.

دوت الخليج:

وحقق النادي الأهلي الفوز بالأمس على حساب فريق بتروجيت، في نصف نهائي البطولة بنتيجة هدفين نظيفين، سجلهما كلاً من محمد مجدي أفشة، ومحمد عبد المنعم، وضرب موعداً مع نادي الزمالك في نهائي البطولة.

_وصعد النادي الأهلي لهذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق النصر في دور الـ 32 من البطولة، بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجلهما كلًا من والتر بواليا ووليد سليمان.

_في دور الـ 16، تخطى المارد الأحمر فريق إنبي بنتيجة هدف دون رد، سجله المهاجم صلاح محسن.

_ في دور الثمانية، استطاع الفريق الأحمر من الفوز بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد، على سحاب فريق بيراميدز الذي ودع البطولة عند هذا الدور.

_ أما في نصف النهائي، فالفوز في مباراة الأمس بنتيجة هدفين دون رد،كان كفيل بصعود الأهلي إلى النهائي لمواجهة نادي الزمالك، في مباراة مرتقبة بينهما يوم 21 يوليو الجاري، ويستضيف ستاد القاهرة هذا اللقاء.

موقف الأهلي قبل لقاء الجونة

يحتل المارد الأحمر، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاءين أمام كلاً من ( المصري البورسعيدي، سموحة).

ويتبقى للفريق مواجهتين مؤجلتين بخلاف مباراة الجونة، أمام كلاً من ( المقاولون العرب، الإسماعيلي)، ويسعى لتحقيق الفوز خلال هذه المواجهات حتى يضمن الصعود للقمة التي يحتلها الزمالك برصيد 51 نقطة، ولكنه يتفوق بلعب عدد أكبر من المباريات عن الفريق الأحمر.

مباراة الأهلي وبتروجيت

وكان قد حقق الفريق الأحمر الفوز في لقاء أمس أمام فريق بتورجيت، بنتيجة هدفين نظيفين، وتأهل لنهائي بطولة كأس مصر، وضرب موعداً مع فريق الزمالك في المباراة التي ستجمع بينهما يوم 21 يوليو الجاري.

وسجل هدفي الأهلي في مباراة الأمس كلاً من محمد مجدي أفشة، و محمد عبد المنعم.

ترتيب الدوري المصري:

ترتيب الدوري المصري

وقبل انطلاق الجولة الجديدة من الدوري المصري الممتاز ، إليكم ترتيب البطولة المصرية:

1- الزمالك 51 نقطة

2- بيراميدز 49 نقطة

3- الأهلي 44 نقطة

4 فيوتشر 39 نقطة

5- سموحة 39 نقطة

6- طلائع الجيش 36 نقطة

7- البنك الاهلي 31 نقطة

8- فاركو 30 نقطة

9- الاتحاد السكندري 28 نقطة

10- المصري 26 نقطة

11- إنبي 26 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

13- غزل المحلة 26 نقطة

14- الجونة 21 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- المقاولون العرب 20 نقطة

17- إيسترن كامباني 16 نقطة

18- مصر المقاصة 14 نقطة