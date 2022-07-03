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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708717/حسام-المندوه-اتفاقية-التعاون-التكنولوجي-بين-مصر-وأمريكا-تساهم-في-حل-العديد-من-المشكلات

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: لا شك أن مصر في الجمهورية الجديدة تحتاج لكل ما هو مرتبط بالتكنولوجيا الحديثة، متابعا: العمل والتعليم وكل شيء أصبح مرتبط ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا.

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حسام المندوه: علينا قياس أثر اتفاقية التعاون التكنولوجي على أرض الواقع

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن:

أ‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 201 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقَّع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

ب‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقَّع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

جـ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، الموقَّع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

وأشار حسام المندوه الحسيني، إلى أنه هذه الاتفاقية تساهم في حل العديد من المشكلات، موضحا أنها منحة وليست قرضا وهو ما يؤكد أنها لن تؤثر على الخزانة العامة للدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة المتابعة وقياس أثر هذه الاتفاقية على الواقع الذي نعيشه.

وحرص حسام المندوه، في كلمته على توجيه التهنئة للشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متقدما أيضا بالتهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيه.