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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708713/رئيس-حزب-الجيل-3-يوليو-يوم-فاصل-فى-تاريخ-مصر وسيظل-فى-ذاكرة-المصريين

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن الثالث من يوليو عام 2013 يوما فاصلاً فى تاريخ المحروسة وسيبقى من أهم أيامها، موضحا أنه سيظل فى ذاكرة المصريين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

بيان 3 يوليو

وتابع رئيس حزب الجيل، على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن 3 يوليو، سيبقى كلمة السر الذى أوقف المخطط الشيطانى وأجهض حلم الأعداء باختطاف الدولة، وذلك بتحريرها بتوافق كل قوى مصر فى اجتماعها بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف ناجي الشهابي، أن 3 يوليو يعتبر اليوم الفاصل الذى إنحاز فيه الجيش المصرى لثورة شعبه العظيم ليؤكد الدنيا كلها أنه جيش الشعب وان عقيدته هى الدفاع عن مصر وأمنها القومى والحفاظ على الدولة قوية مرفوعة الراية بمؤسساتها وأجهزة أمنها القومي.

وأكمل ، سيبقى 3 يوليو مع 30 يونيو بجوار 23 يوليو 1952، و6 اكتوبر 1973 كا أهم المحطات و العلامات الحاسمة فى تاريخ المحروسة، موجها التحية للشعب المصري العظيم الذى أبهر الدنيا كلها بحيويته وقدراته على صنع التاريخ.

ووجه الشهابي تحيته لجيش مصر العظيم الذى تحدى الدول صاحبة المخطط الشيطانى وأزاح حكم الجماعة المتحالفة معهم وأكد للدنيا كلها أن مصر عصية على الكسر وأنها كانت وستظل من خلال إخلاص بنيها وتفانيهم، أم الدنيا وعاصمتها ..