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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708705/تاريخ-مواجهات-الزمالك-أمام-المقاولون-العرب-بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة قوية أمام فريق المقاولون العرب، في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 من يوليو المقبل.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

ويسعى الفارس الأبيض، لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، لضمان استمراره على القمة التي يحتلها برصيد 51 نقطة، فيما يأمل فريق المقاولون، لتحقيق الفوز للهروب من قاع الجدول، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

سبق وتقابل الفريقان، في 85 مباراة، كان الفوز حليف الفريق الأبيض في 53 مباراة، وانتهت 21 مباراة بينهما بالتعادل، فيما تفوق فريق ذئاب الجبل في 11 لقاء.

سجل لاعبو الزمالك 124 هدفاً، فيما استقبلت شباكهم 55 هدف، وفي الدوري تواجه الفريقان في 76 مباراة، تفوق الزمالك في 50 مواجهة، وساد التعادل بينهم في 14 مواجهة، وخسر الأبيض في 8 مباريات فقط.

ويستهل الزمالك مواجهاته في هذا الشهر، بملاقاة فريق المقاولون العرب في 12 من يوليو الجاري، في إطار الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وخلال هذه السطور يرصد لكم دوت الخليج، أهم مباريات الفريق خلال الشهر الجاري:

_ الزمالك ضد المقاولون العرب: 12 يوليو الجاري على أرض ستاد القاهرة الدولي.

_ الزمالك ضد غزل المحلة: 16 يوليو، على أرض ستاد غزل المحلة

_ الزمالك ضد الفائز من ( الأهلي وبتروجيت)، في نصف نهائي كأس مصر وذلك يوم 21 يوليو الجاري، على ملعب القاهرة الدولي

_ الزمالك ضد سموحة: يوم 24 يوليو الجاري، على ستاد القاهرة.

_الزمالك ضد فيوتشر: يوم 28 من الشهر الجاري في الدوري المصري، على ستاد الأهلي وي السلام.

موقف الزمالك في الدوري

ويحتل الفارس الأبيض، صدارة الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة جمعهما من الفوز ف 16 مباراة، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، إنبي)، ويسعى لأن يكون هذا الشهر هو الحاسم له في بطولاته سواء في نهائي الكأس، الذي يرغب في استعادته من النادي الأهلي، صاحب النسخة الأخيرة بالتتويج به على حساب فريق طلائع الجيش بعد الفوز بركلات الترجيح، أو على سبيل منافسته على لقب الدوري الممتاز، والذي يرغب في الحفاظ عليه، حيث تُوج به الزمالك الموسم الماضي.