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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708703/علاء-عبدالنبي-الثالث-من-يوليو-تاريخ-لا-ينسي--فى-حياة-المصريين

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن يوم الثالث من يوليو تاريخ لا ينسي فى حياة الشعب المصري، لاسيما انه في مثل هذا اليوم فى عام 2013 ، صدر البيان التاريخي للقوات للمسلحة، لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو التى شهدت مشاركة ملايين المصريين الذين طالبوا برحيل حكم الجماعة الإرهابية .

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وأكد عبدالنبي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى حمي الثورة ووضع كفنه على كفة، استطاع إعادة مصر لدورها الريادي بعد أن كانت الدولة المصرية عبارة عن انقاض خلال حكم الجماعة، مؤكدا أن كل مكان فى مصر يشهد على إنجازات الدولة المصرية، فلا تخلو محتافظو او مدينة او قرية من مشروع أو أكثر ساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين .

بناء جمهورية جديدة قوية وراسخة

وأضاف فى مثل هذا اليوم ، أعلن بيان 3 يوليو الشهير الذى خلص مصر من حكم الجماعة الإرهابية، ولا ننسى حينما التف الشعب المصرى وراء القيادة السياسية للتفويض ضد الإرهاب بهدف تطهير البلاد من الجماعة الإرهابية.

وأكد عبدالنبي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص على بناء جمهورية جديدة قوية وراسخة، لذلك جاء التفكير فى إطلاق منصة الحوار الوطنى التى تجمع جميع الأطياف السياسية تحت مظلتها لطرح الرؤى والأفكار مؤكدا أن مصر تشهد مرحلة جديدة فى تاريخها الحديث.