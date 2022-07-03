انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد عبدالعزيز"نائب التنسيقية": تعديلات "قادرون باختلاف" تتفق مع الدستور وإستراتيجية حقوق الإنسان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708702/محمد-عبدالعزيزنائب-التنسيقية-تعديلات-قادرون-باختلاف-تتفق-مع-الدستور-وإستراتيجية-حقوق-الإنسان

هنأ النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصرى بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو ، والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى إتخذ القرار الوطنى فى مثل هذا اليوم 3 يوليو إعلان خارطة الطريق والتى تعد المدخل للجمهورية الجديدة .

محمد عبدالعزيز"نائب التنسيقية": تعديلات "قادرون باختلاف" تتفق مع الدستور وإستراتيجية حقوق الإنسان

دوت الخليج

وأضاف" عبدالعزيز"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف، أن خطوات الجمهورية الجديدة جاءت بإقرار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى شهر سبتمبر 2021 ، والتى تضمنت فى محورها الثالث أهالينا من ذوى الهمم .

وأشار"عبدالعزيز"، أن مشروع القانون يأتي إتساقا مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدستور المصرى والإتفاقيات الدولية . ووجه"عبدالعزيز"، الشكر للنائب أشرف رشاد والنائبة دعاء عريبى "نائبة التنسيقية" على المجهود الكبير فى إعداد المشروع.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري.