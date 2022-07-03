انت الان تتابع تفاصيل خبر بينهم 3 أوكرانيين..ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني على بيلجورود الروسية لـ4 قتلى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708699/بينهم-3-أوكرانيينارتفاع-عدد-ضحايا-القصف-الأوكراني-على-بيلجورود-الروسية-لـ4-قتلى

صرح حاكم مدينة بيلجورود الروسية فياتيسلاف غلادكوف بأن عدد ضحايا القصف الذي شنته القوات الأوكرانية على مدينة بيلجورود الروسية قد ارتفع إلى 4 قتلى من بينهم 3 مواطنين أوكرانيين وروسي.

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بينهم أوكرانيين

وذكر حاكم المدينة عبر تليجرام انه :" بالنسبة للقتلى فوفقا للمعلومات التي لدي خلال هذه اللحظة هم 4 أشخاص من ضمنهم ثلاثة مواطنين أوكرانيين ومواطن روسي.

وتابع غلادكوف بأن :" القصف الأوكراني أسفر ايضا عن إصابة 4 أشخاص من بينهم طفل، إلا ان اصابتهم ليست خطيرة وتشكل تحديد على حياتهم".

ويذكر ان حاكم مدينة بيلجورود قد صرح فى وقت سابق عبر تليجرام بأن 11 مبني سكني على الأقل و 39 منزلا خاصا أصيبوا بأضرار" لافتا إلى تدمير 5 منازل بشكل كامل جراء القصف الأوكراني.

ويشار إلى ان عدد سكان مدينة بيلجورود 400 ألف نسمة وتقع المدينة على بعد 40 كيلومتر تقريبا من شمالى الحدود من أوكرانيا.

ويذكر أن خلال شهر مايو الماضي وقع انفجاريين فى منطقة بيلجورود القريبة من الحدود الأوكرانية، وفى أول ابريل أعلنت روسيا عن حريق مستودع للنفط فى مدينة بيلجورود الروسية.

وفى وقت سابق من اليوم أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغى شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة القوات الروسية على كامل منطقة لوجانسك ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت وزارة الدفاع الروسية بإحكام قبضتها على مدينة ليسيتشانسك.