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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708698/السيد-شمس-الدين-التبادل-التجارى-بين-مصر-والسعودية-يحفز-الأستثمارات-ويدعم-الإقتصاد

السيد شمس الدين :التبادل التجارى بين مصر والسعودية يحفز الأستثمارات ويدعم الإقتصاد

دوت الخليج

وأضاف" شمس الدين "فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (261) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 3/ 2022 نعلم جميعا أن العلاقات الطيبه والوطيده بين مصر والسعوديه بصفه خاصه.

وأشار"شمس الدين" تهدف الاتفاقيه الي تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامه في مصر والسعوديه وحمايتها ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والسعوديه والذي سيسهم في توسيع الأنشطه التجاريه بين البلدين.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 / 3 / 2022.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري.