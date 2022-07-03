انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب عبد الوهاب خليل بـ«مناقشات قادرون باختلاف»:نقل التبعية لرئيس الجمهورية خطوة هامة وكل الدعم لذوى الهمم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708697/النائب-عبد-الوهاب-خليل-بـمناقشات-قادرون-باختلافنقل-التبعية-لرئيس-الجمهورية-خطوة-هامة- وكل-الدعم-لذوى-الهمم

هنأ النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشعب المصرى وزملاءه بالبرلمان بعيد الأضحى المبارك، والرئيس عبد الفتاح السيسى بثورة 30يونيو متنميا أن تعود هذه الأيام دائما بالخير واليمن والبرلمات على مصرنا العزيزة.

دوت الخليج

قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عـن مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشـرف رشـاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020، والنائبة دعـاء عريبـي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

كما توجه بالتحية للنائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية على تقدميه بمشروع قانون قادرون بإختلاف وأيضا النائبة دعاء عريبى، مؤكدة على أن مثل هذه التعديلات هامة وتصب فى صالح فئة تحتاج كل الدعم والمساندة وهى فئة ذوى الإعاقة فى مصر والذى تهتم بهم كثيرا الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد على أن نقل تبعية صندوق قادرون باختلاف إلى رئيس الجمهورية خطوة هامة وداعمة لكل حقوقهم وستساعد هذه الخطوة فى إنهاء كافة العراقيل أمام عمل الصندوق وتفعيل مهامه واختصاصه بشكل فعال ومن ثم نكون أمام نتائج ترضى ذوى الإعاقة بشكل مختلف وفعال.