انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الرياضة يستقبل لاعبى المنتخبات الوطنية بمطار القاهرة بعد انتهاء منافساتهم فى دورة ألعاب البحر المتوسط اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708696/وزير-الرياضة-يستقبل-لاعبى-المنتخبات-الوطنية-بمطار-القاهرة-بعد-انتهاء-منافساتهم-فى-دورة-ألعاب-البحر-المتوسط-اليوم

من المقرر أن يستقبل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مساء اليوم الأحد، الطائرة الخاصة الأولى التى تقل مجموعة من لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية والإداريين، قادمة من الجمهورية الجزائرية بعد انتهاء منافساتهم بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة "وهران".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تصل الطائرة الخاصة إلى مطار القاهرة الدولى فى الخامسة مساء اليوم، ضمن طائرتين خاصتين وفرتهما وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى، ومختلف الجهات، للبعثة المصرية المُشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط فى إطار تهيئة المناخ العام حول جميع اللاعبين المشاركين بمنافسات الدورة.

واستطاعت البعثة المصرية تحقيق ٣٦ ميدالية حتى الآن منقسمين إلى ٩ ميداليات ذهبية، و١١ ميدالية فضية، و١٦ ميدالية برونزية.

مباراة مصر وكوريا

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

ومن ناحيه اخري قد حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.