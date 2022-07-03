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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708719/عمليات-مجلس-الأمناء--تحسن-ملحوظ-فى-بنوك-أسئلة-الثانوية-العامة

أعلنت غرفة العمليات المركزية للمجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين ، برئاسة عبد الرؤوف علام رئيس المجلس، أنه تم إجراء استطلاع رأى مبدئى لعدد من الطلاب والطالبات عقب انتهاء امتحانى الكيمياء والجغرافيا اليوم، لطلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية.

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ورغم تباين بعض الآراء من الطلاب ، بشأن صعوبة وسهولة جزئيات محددة فى الامتحان ، إلا أن خلاصة استطلاع الرأى ، تؤكد تحسن ملحوظ فى بنوك أسئلة الثانوية العامة ، مقارنة بالعام الماضى ، الذى شهد بداية تجربة امتحانات الأوبن بوك .

وجاءت نتيجة استطلاع رأى عدد من الطلاب ، تؤكد تحسن قدرتهم على الإجابة بسهولة على غالبية الأسئلة ، ما عدا بعض الجزئيات القليلة والتى تندرج تحت مسمى أسئلة المستويات العليا من التفكير ، والتى تحدد الطالب المتفوق .

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين ، أن امتحانات الثانوية العامة الحالية ، شهدت استجابة أعلى من الطلاب لنظام الأسئلة الجديد ، والقائم على الفهم والتطبيق وليس الحفظ والتلقين.

وأوضح "علام" ، أن عملية تطوير التعليم مرت بأصعب التحديات، خاصة مقاومة التغيير ، وحاليا هي فى مرحلة الاستقرار ، بجهود كبيرة ومخلصة من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجميع العاملين بالوزارة وخاصة مركزي المناهج والامتحانات .

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين ، أن الامتحانات التدريبية ، التى أدى الطلاب الاختبار بها قبل الامتحان الأساسى ساهمت بشكل كبير فى تحسين قدراتهم على الإجابة ، وهو ما يعد مؤشرا كبيرا لنجاح منظومة الامتحانات الجديدة .

امتحانات الثانوية العامة 2022

انطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، الاثنين 20 يونيو، في المواد غير الأساسية التي لا تضاف للمجموع.

فيما انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو الجاري، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، بنظام أسئلة اختيار من متعدد بنظام "البابل شيت".

أسئلة تعتمد على الفهم

وتعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 على الفهم وليس الحفظ، وتكون جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، لتسهيل عملية التصحيح الإلكتروني التي تعتمد على الماسح الضوئي"الاسكنر" دون تدخل أي عنصر بشري.

كما تعقد امتحانات الثانوية العامة، بنظام "أوبن بوك"، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجلد مفاهيم يضم جميع المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع لكافة الشعب(علمي علوم / رياضيات- الشعبة الأدبية) للطلاب أُثناء الامتحانات، بدلا من الكتاب المدرسي.

وتحتوي مجلدات المفاهيم على مختصر للمناهج، تتضمن المفاهيم والمصطلحات والقوانين والخرائط، وغيرها من المعلومات المتعلقة بكل مادة، حيث أعد مجلدات المفاهيم مجموعة من الخبراء ومستشاري المواد.

ويبلغ طلاب الثانوية العامة هذا العام 2022 بشعبتيها العلمية، والأدبية، بإجمالي عدد 708 ألف و478 طالب/طالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.