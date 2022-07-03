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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708695/الأوقاف-تحذر-ارتكاب-هذه-الأمور-يفسد-الحج

أكدت وزارة الأوقاف، أن هناك أمور تفسد الحج، ولا يجبر تركها أو فعلها بدم أو غيره، بحيث لو ترك الحاج منه ما يجب فعله، أو فعل منه ما يجب تركه لفسد حجه.

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وأوضحت أن من الأمور التي تفسد الحج ما يلي:

الأوقاف تحذر: ارتكاب هذه الأمور يُفسد الحج

1- فوات الوقوف بعرفة في وقته المشروع إجماعًا؛ لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (الحج عرفة).

2- ترك طواف الركن "الإفاضة"، فالإجماع أن من ترك طواف الركن لم يتم حجه، مع تفصيل بين المذاهب فيما يجب عليه فعله إذا تركه .

3- ترك السعي بين الصفا والمروة عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أن السعي من الواجبات التي تجبر بالدم، وهو ما يمكن الأخذ به للمضطر، كمن فاجأه مرض أو ألم به عارض بعد أدائه طواف الركن يحول بينه وبين السعي .

4- الجماع قبل الوقوف بعرفة، فإنه يفسد الحج إجماعا، أما الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأصغر فإنه يفسد الحج عند الجمهور : (المالكية - الشافعية - الحنابلة)، ولا يفسده عند الحنفية وعليه بدنة .

الأوقاف تعلن موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك، هو "الأعياد مواسم خير وبركة".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية كخطبة الجمعة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وكل عام ومصر وأهلها والإنسانية جمعاء بكل خير.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال.

وأوضحت في بيان لها، أنه سيتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.