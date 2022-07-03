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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708693/برقم-الجلوس-إعلان-نتيجة-الدبلومات-الفنية-خلال-ساعات

دوت الخليج

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم الانتهاء من إجراءات الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، لإرسال مندوب إلى لجان النظام والمراقبة صباح غد الأثنين 4 يوليو، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وذلك نظرا لانتهاء قطاع التعليم الفني من إجراءات إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، للدور الأول بنظاميه الثلاث والخمس سنـوات وذلك صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٧/٤ على أن الا يتم فتح النتيجة أو إرسالها إلى الإدارات التعليمية إلا بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بتوعياتها(صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، للدور الأول بنظام الثلاث والخمس سنـوات إلكترونيا عبر بوابة التعليم الفني.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا عبر موقعها الرسمي للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022.

رابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

ومن المرتقب، إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية، خلال الساعات القادمة عبر هذا الرابط http://emis.gov.eg/ على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 تم تجميعها في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2022 ، وتنتظر اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس سيظهر على موقع وزارة التربية والتعليم، بمجرد اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال ساعات

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.