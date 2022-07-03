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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708684/مد-فترة-التقديم-بمرحلة-رياض-الأطفال-بالمدارس-التجريبية-بالقاهرة-حتى-15-يوليو

دوت الخليج

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم مد فترة التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس "التجريبية سابقا"، على الموقع الالكتروني للمديرية لمدة 15 يوما وحتى 15 يوليو الجاري، وذلك عبر الرابط التالي: http://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

شروط التقديم

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، شروط التقديم لرياض الأطفال بالمدارس "التجريبية سابقا" على النحو التالي:

- سيتم التقديم لمرحلة رياض الاطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة - بوابة التعليم الاساسي.

- التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الامر اثناء فترة التسجيل علي الموقع وحتي إعلان نتيجة تتسيق القبول.

- التقديم لولى الأمر ببطاقة الرقم القومي لمحا فظة القاهرة فقط محل الاقامة محافظة القاهرة.

- التسجيل على الموقع الالكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة واذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة اتمام التسجيل لحين تقديمها الى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

- الرجاء دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج و قدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

- أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الامر المسؤلية القانونية.

- متابعة النتائج مسؤلية ولى الامر فقط في المدة المحددة.

- دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة فى مدة 15 يوم والا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

- يمكن لولى الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل (لا تخضع للمربع السكنى) أو التجريبية (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة القاهرة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.

- يتم الاستعلام على النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من اعمال التنسيق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2022، إلكترونيا عبر الرابط التالي :https://parentreg.emis.gov.eg