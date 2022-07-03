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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /708716/بنك-مصر-يوفر-التمويل-العقاري-2022-بالتقسيط-المريح

أعلن بنك مصر عن توفير قروض لدعم مبادرة التمويل العقاري 2022 بقرار من البنك المركزي المصري، لدعم عملاء بنك مصر من مختلف المحافظات بفائدة 3% متناقصة أو 8% متناقصة أيضًا، وتحدد الفائدة عن طريق سعر الشقة ومرتب المتقدم، ويقدم دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن مبادرة التمويل العقاري من بنك مصر.

التمويل العقاري من بنك مصر يوفر بنك مصر قرض التمويل العقاري بإجراءات سهلة تناسب جميع العملاء، لمحدودي وموسطى الدخل وفقا لمبادرة البنك المركزي، وهذا القرض للوحدات التي يحضرها العملاء إلى البنك ويتم تقديم طلب الحصول على القرض. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري من بنك مصر الحد الأدني لمقدم الوحدة السكنية لمحدودي الدخل يبدأ من 10%، أما متوسطي الدخل الشريحة الأولى 15%، والثانية تبدأ من 20%. الحد الأقصى للوحدة السكنية - يكون لمحدودي الدخل: وفقا لما يتم تحديده ضمن إعلانات صندوق التمويل العقاري. - يكون لمتوسطي الدخل شريحة 1: حتى 1.1 مليون جنيه. - تبلغ القيمة لمتوسطي الدخل شريحة 2: أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه. شروط مبادرة التمويل العقاري من بنك مصر - يبلغ الحد الأقصى لمحدودي الدخل الأعزب 4500 جنيه، والمتزوج 6000 جنيه. - يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل الأعزب 10 آلاف، والمتزوج 14 ألف. - يكون الحد الأقصى للقسط الشهري: 40% من صافي الدخل الشهري. - لابد أن تكون بغرض السكن الدائم وليس السياحي أو الموسمي. - يجب أن تكون كاملة التشطيبات (جاهزة للسكن)، والمرافق (كهرباء – مياه). - أن تكون الوحدة قائمة ومرخصة وليست عليها أي مخالفات. الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة التمويل العقاري من بنك مصر - تقديم صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي السارية للزوج والزوجة. - إضافة إيصال مرافق حديث. - إذا كنت ضمن برنامج أصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية تقديم مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري أ

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