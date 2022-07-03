النقل : غدا التشغيل الفعلى للقطار الكهربائي الخفيف LRT لاستقبال الركاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:27 مساءً - أعلنت وزارة النقل أنه تقرر التشغيل الفعلي لجمهور الركاب للقطار الكهربائي الخفيف lRT ابتداء من غدا الإثنين الموافق 4/7/2022، وذلك بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد للقطار ولمحطة عدلى منصور التبادلية المركزية.

الجدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية )، يبلغ طوله 103 كم وبعدد 19 محطة ، حيث أوضح وزير النقل أنه سينقل حوالى مليون راكب يومياً، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل المرحلة الاولى التى يتم افتتاحها اليوم بطول 70 كم وبعدد 12 محطة وجارى تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، مضيفا أن التنفيذ يتم بواسطة شركات مصرية / صينية وأن المشروع يشمل عدد 22 قطار كل منها مكون من 6 عربات كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة.

وأشار الوزير إلى أن الأعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائى الخفيف LRT تبلغ 15 عمل صناعى ( 7 كوبرى مسار و 3 نفق مسار و 4 كوبرى سيارات و 1 نفق سيارات) واكد الوزير أن الهدف من مشروع القطار الكهربائى الخفيف ( LRT ) هو خدمة المدن الجديدة على طول المسار مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وان المشروع يحقق وفر فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنوياً لافتا إلى أن القطار الكهربائى الخفيف LRT يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور المركزية ومع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة) ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية.