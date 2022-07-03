وزير الخارجية: لدينا اتصالات مع روسيا وأوكرانيا للدفع نحو حل الأزمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:27 مساءً - أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج، أن بلاده تتوافق مع مصر في رؤيتها لإرساء الاستقرار في ليبيا، موضحا أن التظاهرات الأخيرة في ليبيا ناتجة عن عدم التوافق ورفض الشارع الليبي لعدم تحقيق توافق.

بدوره، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الأزمة الاوكرانية الروسية لها تأثير على كافة دول العالم، موضحا أن مصر أكبر مستورد القمح في العالم لكننا لدينا احتياطي يكفي شعبنا ونعمل على توفير كميات أخرى، مشيرة لأهمية التعاون مع الأمم المتحدة لضمان خروج آمن للحبوب والتعاطي بجدية مع الأمن الغذائي، لافتا إلى أن مصر لديها اتصالات مع كافة الأطراف وهدفها استعادة الاستقرار ووقف الأعمال العسكرية بصفة عامة كي تنتهي الأزمة بشكل كامل.

تطرق وزير الخارجية سامح شكري لبرنامج الاقتصادي المصري، الذي مكن البلاد من تداعيات كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، موضحا أن مصر ستبذل كل جهد للتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء لإعادة الأمن والاستقرار للساحة الأوروبية ويجنب التداعيات المؤثرة على دول العالم.