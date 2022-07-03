أخبار مصرية

شكرى: مصر تحتضن 6 مليون مهاجر أجنبى وسمحت بدمجهم في المجتمع

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:26 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تبذل جهد كبير مع الشركاء الأوروبين لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير الإطار المناسب، موضحا أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ونجحت في منع أي هجرة غير شرعية من مصر منذ سبتمبر 2016.

وأوضح وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية النمسا أن القاهرة تستضيف حوالي 6 مليون مهاجر أجنبي في البلاد بدون أي معسكرات، والسماح باندماجهم في المجتمع المصري، موضحا أن مصر تتعامل مع القضية بمنطلق المسؤولية ولا تستخدمها للابتزاز وتحقيق مصالح مباشرة، لكننا نقوم بذلك في إطار مسؤوليتنا الدولية وحساسية هذا الأمر للدول الأوروبية، فضلا عن مخاطر عبور المهاجرين للمتوسط بشكل غير آمن ونأمل أن يتم التعامل مع القضية بمنظور شامل.

محمد يوسف

محمد يوسف

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