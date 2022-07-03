وزير خارجية النمسا: نعمل سويا مع مصر لإنجاح مؤتمر تغير المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:26 مساءً - قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج إن الوضع المناخي للعالم على درجة من الاهمية، موضحا أن العمل جاريا لإنجاح مؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ ودفع الجهود لإنجاحه، موضحا أن بلاده تدعم جهود مصر بشكل كامل لمؤتمر تغير المناخ.

فيما أكد ألكسندر شالنبيرج وزير خارجية النمسا، أن مصر شريك أساسى للاتحاد الأوروبي، موضحا أنه تم التباحث حول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والحرب الروسية - الأوكرانية، وأزمة الغذاء العالمى الناتجة عن هذه الحرب، موضحا أن بلاده تقدمت بـ100 مليون يورو لحل أزمة الغذاء العالمية، موضحا أن الاتحاد الأوروبى يقف إلى جانب أوكرانيا لحل ازمة الغذاء العالمي.