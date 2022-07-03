القائم باعمال وزير الصحة والسكان يتابع اعمال البعثة الطبية بالأراضي السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 02:26 مساءً - الدكتور خالد عبدالغفار يوجه بتوفير أقصى سبل الرعاية الطبية للحجاج بمقر إقامتهم وأثناء أداء مناسك الحج

الدكتور خالد عبدالغفار لا يوجد اى إصابات معدية بين الحجاج المصريين

الدكتور خالد عبدالغفار يوجه الشكر للسلطات السعودية على مايقدمونه من خدمات طبية للحجاج المصريين

اجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة والسكان، اليوم اتصالا هاتفيًا بالدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي ورئيس البعثة الطبية المصرية للحج، للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج المصريين بالأراضى السعودية.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، ان الوزير تابع معدل تردد الحجاج المصريين على العيادات الطبية بمقر اقامتهم، واطمئن على توافر مخزون استراتيجي من الأدوية بكافة العيادات سواء بمكة المكرمة او المدينة المنورة، موجهًا بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم.

واضاف ان الوزير، تابع الحالة الصحية للحجاج المصريين المنومين بالمستشفيات السعودية للتاكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، موجهًا الشكر للسطات السعودية على مايقدمونه من خدمات طبية للحجاج المصريين بالمستشفيات السعودية.

وأشار " عبدالغفار " إلي ان الوزير أكد سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، موجه باستمرار تقديم الندوات التوعوية للحجاج للالتزام بكافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

يذكر أنه تم تخصيص أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091 .