وزير قطاع الأعمال: الصناعة الوطنية أحد أهم ركائز الاستقرار والتنمية

جدة - نرمين السيد - قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن معرض "صناعة بلدنا" يعكس اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلى، الذى يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار والتنمية.





جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال افتتاحه المعرض اليوم الأحد، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الذى يقام تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف الهيئة الوطنية للصحافة، وتنظيم مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو 2022.

وأشاد الوزير فى هذا الإطار بجهود الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية.

وقام الوزير، بجولة داخل أقسام المعرض، الذى يشهد مشاركة واسعة من المؤسسات والقطاعات والشركات الصناعية والإنتاجية من بينها شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ورجال الأعمال والمستثمرين ومجتمع الأعمال.

وشهد افتتاح المعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسادة رؤساء مجالس إدارات مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية، والأعضاء المنتدبون للشركات القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والتشييد.

وأوضح أنه استكمالًا لدور القطاع الخاص والشركات الحكومية فى دعم الصناعة الوطنية، قامت وزارة قطاع الأعمال العام بإعادة إحياء شركة النصر للتصدير والاستيراد فى شكل جديد باسم "جسور" من خلال نموذج عمل جديد يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق باستخدام التقنيات الحديثة "كتالوج إلكترونى" لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير والترويج لها فى الأسواق العالمية نحو 40 دولة عبر فتح 14 فرعًا خارجيًا، مع توفير حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات بالإضافة إلى الخدمات المصرفية والتأمينية.

وأضاف أنه سيتم غدا افتتاح 6 فروع خارجية لشركة جسور فى غانا والكاميرون والسودان والإمارات وفرنسا والصين، وإطلاق إشارة بدء العمل بالكتالوج الإلكترونى.

ويستقبل المعرض فى أول أيامه – عقب الافتتاح الرسمى - الزائرين اعتبارا من الساعة 12 ظهرا وحتى التاسعة مساء، على أن يستقبل المترددين من الساعة 11 صباحا وحتى التاسعة مساء فى اليومين التاليين.