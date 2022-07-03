13 محضر غش و4 حالات إغماء بامتحانى الكيمياء والجغرافيا

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية، الامتحان فى مادة الكيمياء، اليوم الأحد، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا، وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، وكذلك أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)، فى امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021/2022.





وبحسب بيان صحفى، حرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازى، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشدد على مديرى المديريات بالتأكد على تسليم ملحق مادة الكيمياء المكمل لكتاب المفاهيم، لتوزيعه على الطلاب داخل اللجان.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 13 حالة غش، حيث رصدت غرفة العمليات المركزية 8 حالات غش فى مادة الكيمياء بمحافظات: قنا، الجيزة، أسيوط، الشرقية، سوهاج، القاهرة والغربية، كما تم رصد 5 حالات أخرى في مادة الجغرافيا بمحافظات: المنوفية، قنا، الشرقية والقاهرة، باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، وتم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت الغرفة حدوث حالة هبوط عام للطالبة (ى.م.ع) بإدارة بنى مزار التعليمية بمحافظة المنيا، وحالة ألم بالصدر وهبوط بالضغط للطالبة (ر.هـ.م) بإدارة ههيا التعليمية بمحافظة الشرقية، وحالتى إغماء وتشنجات للطالبتين (أ.ع.إ) بإدارة بهتيم التعليمية بمحافظة القليوبية، و(غ.ص.ع) بإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية، وتم نقلهن للمستشفيات بالمحافظات المذكورة وعمل الإسعافات اللازمة.

كما تم نقل محمد عبد الغنى محمد، مراقب بلجنة مدرسة ملحقة المعلمين بإدارة ملوى التعليمية بمحافظة المنيا لمستشفى ملوى العام، لإصابته بألم بالرأس، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، كما تم نقل فيفيان أسامة محمد، مراقب بمدرسة الثانوية العسكرية بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى أبو حماد، لإصابتها بمغص كلوى، وجرى إخضاعها للرعاية الطبية.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتى علم النفس، وعلم الاجتماع، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية).