جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة على مخابز الطالبية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، المخابز البلدية والسياحية بحى الطالبية للتأكد من توافر حصص الدقيق والتزام أصحاب المخابز بإنتاج الخبز مطابق للمواصفات والأوزان المحددة.





وراجع محافظ الجيزة، وفقا لبيان المحافظة، وزن رغيف الخبز بعدد من المخابز للتأكد من مطابقته للوزن المقرر، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أى مخالفات خاصة بالتلاعب بالأوزان لضمان وصول الخبز لمستحقيه.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة فى تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الرغيف، مؤكدًا على مديرية التموين بتوجيه مفتشى التموين بالمرور اليومى على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين.

وشملت جولة المحافظ تفقد سوق الكونيسة الحضارى للوقوف على التزام الباعة بالتواجد داخل السوق وعدم افتراش الطريق العام والتأكد من توافر الخضروات والفواكه والسلع الغذائية بالجودة والأسعار المناسبة، مشددا على الباعة بعدم المغالاة فى الأسعار والالتزام بالمواقع المحددة لهم داخل السوق وعدم تركها وافترش الطريق العام لما يسببه ذلك من مظهر غير حضارى وإعاقة للحركة المرورية.

ووجه راشد الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى وإقبال المواطنين لشراء احتياحاتهم، كما وجه بوضع قائمة بأسعار السلع المعروضة ونشر أرقام مسؤولى ومفتشى التموين بمكان ظاهر للجمهور بمدخل كل مخبز لمساعدة المواطنين فى الإبلاغ عن أى مخالفات.

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته، على الاستماع إلى آراء المواطنين عن جودة المعروضات والأسعار المعلنة، مؤكدا لهم بأن الدولة تسعى جاهدة نحو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال بعض التجار للمواطنين.

وأشار راشد إلى أن محافظة الجيزة وفرت بالتعاون مع الجهات المعنية أكثر من 500 منفذ ثابت ومتحرك لإتاحة السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وتغطى كافة قطاعات المحافظة.