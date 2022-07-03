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جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة على مخابز الطالبية (صور)

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أ ش أ 2022-07-03 13:29 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، المخابز البلدية والسياحية بحى الطالبية للتأكد من توافر حصص الدقيق والتزام أصحاب المخابز بإنتاج الخبز مطابق للمواصفات والأوزان المحددة.

وراجع محافظ الجيزة، وفقا لبيان المحافظة، وزن رغيف الخبز بعدد من المخابز للتأكد من مطابقته للوزن المقرر، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أى مخالفات خاصة بالتلاعب بالأوزان لضمان وصول الخبز لمستحقيه.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏‏١٢‏ شخصًا‏، ‏أشخاص يقفون‏‏، ‏‏شارع‏، ‏طريق‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏الأصدقاء طيور IO DAM1‏'‏‏

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة فى تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الرغيف، مؤكدًا على مديرية التموين بتوجيه مفتشى التموين بالمرور اليومى على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين.قد تكون صورة ‏‏‏‏٦‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏منظر داخلي‏‏

وشملت جولة المحافظ تفقد سوق الكونيسة الحضارى للوقوف على التزام الباعة بالتواجد داخل السوق وعدم افتراش الطريق العام والتأكد من توافر الخضروات والفواكه والسلع الغذائية بالجودة والأسعار المناسبة، مشددا على الباعة بعدم المغالاة فى الأسعار والالتزام بالمواقع المحددة لهم داخل السوق وعدم تركها وافترش الطريق العام لما يسببه ذلك من مظهر غير حضارى وإعاقة للحركة المرورية.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

ووجه راشد الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى وإقبال المواطنين لشراء احتياحاتهم، كما وجه بوضع قائمة بأسعار السلع المعروضة ونشر أرقام مسؤولى ومفتشى التموين بمكان ظاهر للجمهور بمدخل كل مخبز لمساعدة المواطنين فى الإبلاغ عن أى مخالفات.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته، على الاستماع إلى آراء المواطنين عن جودة المعروضات والأسعار المعلنة، مؤكدا لهم بأن الدولة تسعى جاهدة نحو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال بعض التجار للمواطنين.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، ‏أشخاص يجلسون‏‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

وأشار راشد إلى أن محافظة الجيزة وفرت بالتعاون مع الجهات المعنية أكثر من 500 منفذ ثابت ومتحرك لإتاحة السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وتغطى كافة قطاعات المحافظة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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