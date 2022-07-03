شكرى: العلاقات المصرية النمساوية تاريخية

جدة - نرمين السيد - أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية النمساوية تاريخية ومبنية على الثقة و الصداقة المتبادلة، مشيرا إلى أنه تم التباحث اليوم حول الأوضاع الإقليمية والدولية، كما تم بحث الفرص المتاحة خاصة الجانب الاقتصادى.





وأضاف شكرى أن قضية سد النهضة كانت حاضرة بقوة فى المناقشات، موضحا أهمية اطلاع النمسا كعضو فى الاتحاد الأوروبى على الموقف المصرى بخصوص سد النهضة. كما أكد شكرى رفضه للحلول العسكرية فى ليبيا، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى أقرب وقت بما يتوافق مع مصالح ليبيا وسيادتها. وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج، فى المؤتمر الصحفى الذى عقب اللقاء المشترك، إن هناك اتفاقا مع وجهة النظرالمصرية فيما يخص القضية الليبية، موضحا أن المباحثات الثنائية بينهما تناولت هذا الأمر بشكل مكثف من أجل بحثسبل التعاون لإحلال السلام واستقرار الأوضاع فى ليبيا. وأضاف أنه تم بحث ارتفاع أسعار الطاقة، وهناك أزمة غذاء متفاقمة بسبب الحرب الروسية والأوكرانية وهنا يكمن دورنا كمساعد وداعم للدول فى الأزمات.

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