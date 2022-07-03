نتيجة الدبلومات الفنية اليوم (رابط مباشر)

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، لنتيجة شهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات، لجميع النوعيات: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى، وأصبحت جاهزة للاعتماد من وزير التربية والتعليم.

وأضافت المصادر، أنه عقب اعتماد النتيجة يتم إعلانها عبر رابــــــط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021/2022

وأدى طلاب الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها امتحاناتهم التحريرية للعام الدراسى 2021/2022، خلال الفترة بين 28 مايو و9 يونيو الماضى، ثم استكملوا الامتحانات العملية التي بدأوها في 21 مايو الماضى، حتى 18 يونيو.

وتجاوز عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات هذا العام 800 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، بمختلف النوعيات: صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تدريب مزدوج، إضافة إلى طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.