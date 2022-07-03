القوى العاملة: تعيين 5609 شباب منهم 58 «قادرون باختلاف» بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة قامت بتعيين 5609 شباب منهم 58 من أصحاب الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 15 ألفا و324 شاباً منهم 232 من أصحاب الهمم، وتوفير 13 فرصة عمل من أصحاب الهمم.





وأضاف سعفان - فى بيان اليوم الأحد - أنه تم استخراج 2000 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة حرفة، كما قامت المديرية بصرف منح لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً واقتصادياً تمثلت فى 166 منحة مولود جديد بإجمالى 344 ألف جنيه منهم 4 حالات توأم، و58 منحة زواج بمبلغ 174 ألف جنيه، و23 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 46 ألف جنيه.

وأوضح أنه تم أيضا صرف 10 منح وفاة عامل لأسرهم بإجمالى 100 ألف جنيه، وصرف 26 ألف جنيه لعمل 7 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ 7 عمال، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 57 ألفاً و 956 عاملاً مسجلاً بإجمالى 57 مليونا و956 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 58 مليونا و646 ألف جنيه.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن المديرية قامت بمجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 105 تراخيص جديدة لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ118 أجنبيا، وتلقى 516 طلبا ما بين تجديد واستخراج تصريح لأول مرة، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

من جانبه أوضح مدير المديرية مدحت الغمراوى - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضى - أن المديرية تلقت 1212 شكوى (فصل ومطالب) منها 170 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 175 شكوى للمحكمة العمالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 129 شكوى، وإحالة 6 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 726 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع الغمراوى أنه فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 163 منشأة دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 236 محضرا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 406 شكاوى، وتم تسوية 103 شكاوى منها ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 116 منشأة، وإعادة التفتيش على 308 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 113 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم عمل 35 حملة تفتيشية، ومنح 35 رخصة، فضلاً عن عقد 14 ندوة توعية.